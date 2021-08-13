BNT原廠已與台灣約好交貨期程 陳時中證實「進展算順利」：很有可能會來

台積電、鴻海及慈濟近日完成購買BNT疫苗，傳出最近就會進貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，（BNT）疫苗很有可能會來，但時間與劑量還不明確，疫苗是很多人的努力，無論是民間或政府等努力，大家都全力協助進展順利。

陳時中強調，藥物、疫苗都有複雜的程序，需要一步一步完成，雖然說有既定時程在，但還是要一步一步完成。

另陳時中表示，第七輪疫苗打AZ的可能性相對的高，但詳情還是要看這幾天疫苗到貨的情況。

陳時中表示，現在疫苗確實到貨的會比較多，多的時候，到底要保留多少比例打第一劑和第二劑，我們也在精算，要和未來到貨的時間能夠匹配。媒體追問近期將到貨的疫苗廠牌為何，他僅表示「要進來的廠牌，都是我們現在有簽約的廠牌」。

有安親班老師反映，快要開學了但仍沒有疫苗可打，陳時中表示，我想每一個行業都有重要性，當然現在一到十類對象已經安排相當程度的接種，接下來目標是往年齡層來開放。

陳時中說，青年人活動力強，而且是社會的主要生產力，他們也需要保護，目標是往年齡層盡量往下延伸，是我們現在的主要目標，但不排除因為疫情關係有一些風險的族群，會加強第一劑或第二劑的施打。

他也提醒已接種第一劑、正在等待第二劑的民眾，請盡快到公費疫苗預約平台登記；至於第一線醫護人員混打，目前則採取造冊方式。