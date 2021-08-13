【LIVE直播】疫情爆發96日後首度「+0」 新北市長侯友宜最新說明｜2021.08.13

新北市自5月疫情爆發起，首次迎來零確診，新北市市長侯友宜昨日在防疫記者會上向市民致謝，直言能夠快速控制永和某社區群聚案，靠的全是市民的積極配合，新北市府將於下午3時召開記者會說明最新疫情應變，《中時新聞網》將為您全程直播。

侯友宜說，新北市今日確診個案為0，截至12日為止，居家隔離列管人數為592人，本日有44人可以解隔離。至於大家關心的永和某社區群聚，至13日中午為止，永和機動篩檢站已累計篩檢1361人，結果仍維持原本驗出的2名陽性確診，並無再新增新個案，此機動篩檢站將會維持服務至14日下午4時30分，仍舊透過擴大篩檢阻絕潛藏的隱形傳播鏈。

侯友宜指出，今日召集21家防疫旅館業者一同進行座談會，侯友宜說，希望大家不要忘記這一次災情造成的傷害，大家要勇於承擔、面對這次的疫情，侯友宜重申，將病毒阻絕於境外，始終是防疫要點，新北市絕對會守住與境外移入個案有關的地方，才對得起市民朋友。

侯友宜表示，針對境外移入確診，截至7月1日為止，新北市累計23例確診，其中4例為Delta病毒株，剩餘19例為其餘病毒株，絕對緊盯防疫旅館，全面戒備以防病毒擴散。

今日清零，侯友宜說，一天是0不代表每天都會是0，仍要每天每天檢視疫情，與各縣市聯合作戰，守住疫情，更要用積極的態度嚴正以待。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中3例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月7日至8月9日。個案分布為臺北市及高雄市各2例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8852為80多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月28日因出現發燒、呼吸喘症狀就醫採檢並收治住院，6月1日確診，6月8日解除隔離，6月26日出院，7月5日因其他原因死亡。案14165為60多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月17日出現發燒症狀，6月20日就醫採檢並收治住院，6月21日確診，8月4日死亡。