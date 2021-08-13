產後護理之家傳結核病未依規定處置？ 莊人祥：皆按規定進行 14:462021/08/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期傳出在4月新北市有民眾確認感染結核病，但卻因為新冠疫情未依規定處置（示意圖/姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期傳出在4月新北市有民眾確認感染結核病，但卻因為新冠疫情未依規定處置，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，新北市某產後護理之家在今年4月中旬確認有人染上結核病，依防治手冊有通知新北市衛生局5月中旬進行環境評估接觸者匡列，也依手冊規定要求第一個月胸部X光檢測、3個月的潛伏監測，衛生局7月也針對該名個案的可傳染期期間針對照顧的26名嬰兒列為接觸者，可以直接預防性治療，8月預防性治療評估都是按規定進行。 高端接種須知是否說明保護力？衛福部回覆藍委：營業秘密不便回應 美國友人被中部警察抓？桃園警阻詐成功 #結核病 #進行 #產後護理之家 #未依規定 #處置 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》產業創新條例的減稅獎勵應謹慎為之 04:102021/08/13 財經要聞 八大行業仍未解封！台南歸仁警一夜查獲4件「人與人不當連結」 11:422021/08/13 社會 礦石稅法爭議不休 花蓮縣府不滿議長違法退案 堅持不重新提案 12:472021/08/13 政治 女打莫德納狂掉髮慘變禿頭 莊人祥回應了 15:452021/08/12 生活 陸港觀盤－政策監管重擊 A股資金大風吹 04:102021/08/13 全球財經 大陸本土疫情頻發 揚州台企啟動遠距上班 陳時中：台商入境維持既有規定 04:102021/08/12 焦點新聞 台美召開海巡工作小組會議 國台辦警告民進黨當局不要勾連外部勢力 11:082021/08/13 兩岸 火災派遣62.82秒全國最慢 中市消防局長甚至沒下載119報案APP 13:462021/08/13 社會 台南2少年深夜無照騎車與警追逐 見警包圍才投降 遭開11張罰單 11:082021/08/13 社會 捷運三鶯線工程疑剝削印尼移工 時力籲進行全面勞檢 13:032021/08/13 政治 待轉變待撞 議員促設左轉專用道 04:102021/08/13 地方新聞 生活熱門新聞 熱低壓來了 今起防劇烈天氣 暴雨連7天 - 生活 高端疫苗最新意願登記出爐 醫怒：完全違反醫學倫理 - 生活 國內首起哥倫比亞變異株 境外移入！台女打過BNT仍確診 - 生活 勞工1萬元補貼多2類人 今開放申請 懶人包一次看 - 生活 教會阿嬤網購 快遞一到孫女見貨秒崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。