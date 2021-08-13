近期傳出在4月新北市有民眾確認感染結核病，但卻因為新冠疫情未依規定處置，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，新北市某產後護理之家在今年4月中旬確認有人染上結核病，依防治手冊有通知新北市衛生局5月中旬進行環境評估接觸者匡列，也依手冊規定要求第一個月胸部X光檢測、3個月的潛伏監測，衛生局7月也針對該名個案的可傳染期期間針對照顧的26名嬰兒列為接觸者，可以直接預防性治療，8月預防性治療評估都是按規定進行。