奇美實業創辦人許文龍32年前發心，為培育美術與音樂人才設立「奇美藝術獎」，迄已獎助345人次、累積金額逾1.2億元。第33屆奇美藝術獎13日首度因疫情改線上頒獎，10位得獎者「線上」齊聚，暢談不放棄才能遇見成功。

奇美藝術獎是國內民間藝文贊助歷史最悠久獎項，今年得獎者中，具象美術類邱奕辰、音樂類楊雅淳、林恩俊均為二度獲獎。邱奕辰、楊雅淳分享，風光得獎背後其實是累積失敗經驗，走到今天也是堅持持續努力、沒有放棄，才能讓大家看到成功一面。林恩俊說，「不管多辛苦，至少是做有熱情且喜歡的事。」

今年頒獎典禮首度改線上舉行，以往相當重視奇美藝術獎，必定親自出席的許文龍，現已93歲，因年事已高，已連續3年未現身頒獎典禮。昨天由奇美文化基金會執行長郭玲玲頒獎，她勉勵得獎者要成為有溫度的人。

評審代表、文化部政次蕭宗煌表示，疫情帶來生活不便，不過這是藝術家創作好時機，希望大家不要忘記自己的社會責任，在創作領域提供社會更多的慰藉與美好。

第33屆奇美藝術獎共10人獲獎，具象美術類：邱奕辰、楊宥勝、石梓廷、洪瑞翔；音樂類：吳怡慧、楊雅淳、郭至恩、林恩俊、江永媛、陳冠銘。

奇美文化基金會指出，第34屆奇美藝術獎10月起開放報名，首度採網路報名制，獎助項目包括：具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，可獲一年、每月3萬元獎助金。