中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求全國各級學校停課不停學，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，開學目前沒有計畫延遲，安親班也開放，至於有薪假快請完，會再跟勞動部與教育部請教問題。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，至於校車為固定路線、固定學生通勤，但仍要與教育部溝通；他也提及，台北羽球公開賽將要求選手居家檢疫5天並在每2、4、6、8、10天採檢。
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中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求全國各級學校停課不停學，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，開學目前沒有計畫延遲，安親班也開放，至於有薪假快請完，會再跟勞動部與教育部請教問題。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，至於校車為固定路線、固定學生通勤，但仍要與教育部溝通；他也提及，台北羽球公開賽將要求選手居家檢疫5天並在每2、4、6、8、10天採檢。
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