台聯電決議辦理現金減資退還股款 14:502021/08/13 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台聯電（4905）13日召開股東會，決議通過辦理現金減資退還股東股款案，減資幅度約為8％，每股擬退還現金0.8元。 台聯電表示，此次申辦現金減資係為了調整資本結構及提升股東權益報酬率，初估現金減資金額約為2611萬元，預計每股退還現金0.8元，以現有股本3.26億元換算，減資後股本將跟進下修至3.03億元，減資幅度約為8％。 勞動部線上徵才14日開跑 7成職缺30K起跳 長榮被外資89捅一刀 謝金河爆就像上次晶圓二哥遭遇 #台聯電 #決議 #辦理現金減資 #減資幅度 #退還現金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 交車暴增 蔚來Q3業績拚翻倍 04:102021/08/13 全球財經 高雄券限時限地消費 推整合促銷平台 04:102021/08/13 地方新聞 挺縮減QE 兩位Fed官員再＋1 04:102021/08/13 全球財經 開發金換股加現金 取得中壽44.05％股權 04:102021/08/13 財經焦點 民進黨的台獨色彩 04:102021/08/13 時論廣場 台股與美股走勢脫鉤 連三日未站回季線 09:202021/08/13 財經 《國際產業》三星少東李在鎔假釋出獄 台積電得要枕戈待旦 11:102021/08/13 財經 《熱門族群》大摩警示產業寒冬將至 DRAM廠重感冒 10:192021/08/13 財經 蔡接見澳洲新任代表 盼速啟ECA談判 04:102021/08/13 政治要聞 《金融股》中壽通過與開發金股份轉換案 10月1日股臨會 08:032021/08/13 財經 三星打台積電的救命丹？李在鎔出獄將加速赴美計畫 09:232021/08/13 財經 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 台泥捐1億助買BNT疫苗 慈濟1張圖曝9月到貨 - 財經 海運也玩割韭菜？印貨攬業者暴利行徑曝光 - 財經 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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