台聯電（4905）13日召開股東會，決議通過辦理現金減資退還股東股款案，減資幅度約為8％，每股擬退還現金0.8元。

台聯電表示，此次申辦現金減資係為了調整資本結構及提升股東權益報酬率，初估現金減資金額約為2611萬元，預計每股退還現金0.8元，以現有股本3.26億元換算，減資後股本將跟進下修至3.03億元，減資幅度約為8％。