亞太電(3682)全力衝刺5G市場，上週由公平會核准有條件通過與遠傳(4904)合作的全台首宗3.5GHz之5G共頻共網合作案，最新宣布正式啟動3.5GHz共頻共網服務，於全台門市開賣「5G極速升等」方案，申辦指定方案，首創加贈「上網補充包」，消費者可享有數據流量加量不加價，力拚5G大戰後發先至。

亞太電與遠傳進行3.5GHz頻段5G網路共頻共網的合作，目前全台網路人口涵蓋率已達80%，在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，極速理論峰值達1Gbps。

亞太電表示，有鑒於頻譜資源有限，且因5G特性，需要增加大量基地台的建設，亞太電信透過共頻共網，妥善運用頻譜資源，與合作業者共同加速布建5G網路，提升上網速率和網路覆蓋，帶給消費者更好的5G上網體驗；另外，台灣地狹人稠，減少基地台重複建設，可降低大量電力耗費及民眾對電磁波的疑慮及市容的衝擊；而透過共頻共網節省的經營成本，能更有效運用資源，聚焦5G多元應用和內容服務的拓展，帶動5G技術革新與產業發展，對消費者、產業、環境與社會都是多贏局面。

亞太電表示，多數消費者選擇吃到飽方案，但使用的流量並無預期中多，根據愛立信行動市場報告指出，台灣所在的東南亞區域，未來5年後使用流量平均達39GB。亞太電信針對非吃到飽的用戶，首創加贈「上網補充包」，用戶可依照個人使用需求彈性調整，流量用畢，可依天數或流量加購，即日起推出限時優惠，申辦指定月租1199元以下「5G極速升等」方案，免費加贈「上網補充包」，36個月約期內最高贈27000元上網流量折抵金。