長期幫助被害人的台北地檢署知名檢察官劉承武，在外提供法律諮詢服務，卻意外被吸金犯利用來詐騙，北檢因此報法務部議處。案經檢察官人事審議委員會討論，13日認定尚未達懲戒程度，僅予以「警告」。

1名朱姓吸金案犯找劉承武法律諮詢，自稱是被害人，並錄下諮詢影片，事後對外宣稱和劉承武熟識，並出示「開會」影片，讓部分被害人誤信投資。朱男2017年被北檢起訴，2020年遭依違反證券交易法判刑，被害人才驚覺受騙。

此爭議事件去年被媒體揭露，北檢隨即將劉承武移送檢察官評鑑委員會議處，但因已超過請求時效3年，無法補正，最後決議不付評鑑。北檢後改報檢審會移付懲戒，檢審會認為劉確有過失，但未達司法懲戒程度，13日決議以書面警告。

劉承武創立台灣犯罪被害人人權服務協會，長期為被害人服務，曾親率憲警掃蕩華西街，一舉拯救大批雛妓聞名；另還在名導鈕承澤性侵案擔任公訴檢察官，當庭說教讓鈕鞠躬認錯。檢察官之路不乏升官機會，但他自願留在基層，貫徹自己的正義。