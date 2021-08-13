新北市經發局日前針對口罩、護目鏡、酒精等防疫商品標示做專案抽查，共抽查255件，其中77件標示不合格，多為未標示製造商或進口商，已要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處新2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

新北市經發局長何怡明表示，市售防疫商品種類多元，不同種類商品需要依商品本身屬性，遵守相關規定予以標示，為確保防疫商品標示正確性，保障消費者權益，經發局針對市面上防疫商品辦理專案抽查，包括一次性與重複性使用口罩、防護面罩、護目鏡、酒精性清潔液、消毒設備等商品，總計抽查255件，查獲77件標示不合格，不合格率達30％。

經發局指出，主要不合格原因，重複性的可水洗口罩商品多未標示製造商或進口商名資訊、洗燙處理方式、纖維成份；一次性口罩、防護面罩、護目鏡、酒精等商品則以「未能完整標示製造商或進口商資訊」、「主要成份或材料」、「產地」為大宗；而紫外線消毒設備等則以未能完整標示「製造(進口、代理)商名稱」為主。