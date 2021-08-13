林輝瑝劇中因達不到母親要求，做了不好的事。（八大提供）

林輝瑝拍戲過程，閃過人生跑馬燈。（八大提供）

林輝瑝劇中做負面的事，覺得自己像惡人。（八大提供）

曾珮瑜在新校園奇幻劇《超感應學園》飾演母親角色，對劇中兒女林輝瑝、林思廷有著強烈的控制慾，一昧要求小孩考上名校。回想詮釋控制型媽媽，她坦言成長過程中非常痛恨被父母各種要求和控制，希望透過這角色向觀眾傳遞「真正懂愛的父母，會發自內心希望小孩快樂，讓小孩自由自在的發展，對父母而言，人生的路上有小孩的陪伴才是最無價。」

《超感應學園》上周在八大首播後受學生及工作女性族群青睞，在輕鬆又帶點無厘頭、靈異的故事情節中，傳達生命中關於友情、親情和愛情間的遺憾，同時讓觀眾得以反思這一生是否可以了無遺憾地活著。

明晚劇情描述蔡凡熙暗戀的校花學妹林思廷，因受不了母親曾珮瑜的情緒勒索而離家出走，蔡凡熙與社團成員出動找她的時候，劉奕兒意外發現林思廷過世的哥哥林輝瑝冤魂，一直在同一個時間點出現在校園頂樓。

曾珮瑜表示，劇中角色與自己選擇的人生方向非常不同，她直言：「我不是一個會想結婚生子的人。」角色上最貼近自己的地方，大概就是廚藝了，「劇中有一場吃飯的戲，美術組準備了很多很好吃的菜，我有自信那些我都煮得出來。」

因演出電影版《鬥魚》受矚目的林輝瑝，這次在新劇中角色讓他有所感觸。當中有一幕劇情令他至今難忘，是他以鬼的身份，發現曾珮瑜讀著他生前寫的遺書，他說 ：「看著媽媽哭、妹妹難受的樣子，內心真的很不捨，讓我覺得自己真的就像劇中那個選擇跳樓來解脫媽媽控制的惡人，害她們那麼難過。」

林輝瑝回憶拍戲過程，「其實內心壓力滿大的，雖然有老師在旁邊保護，但自己有一點點懼高還是會怕，而且當站在矮牆上剛好有風吹來晃一下，當下真的瞬間閃過人生跑馬燈，一直不斷的喊著老天保佑沒事沒事」。

談到與曾珮瑜首次合作，林思廷表示：「珮瑜姊的氣場跟眼神很強大，對戲時真的能感受到媽媽對女兒苦口婆心底下的愛，真的很謝謝她。」林輝瑝也說：「在跟媽媽對戲的時候，雖然她會開玩笑說我沒有小孩就要演媽媽了，但上戲後，她給的情緒卻能讓人感受到她真的就是媽媽，真的是很棒的演員。」

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