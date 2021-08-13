柯文哲最新說明

指揮中心表示，今(13日)新增4例本土病例，分別是台北市及高雄市各2例。面對現在疫情趨緩，台北市又會有哪些新的防疫措施或放鬆管制，以及對於政府即將推出的5倍券，市長柯文哲在下午的記者會中做出相關說明。

關於2例確診，柯文哲今表示，一個是家戶感染，接觸確診者被居家隔離，解除隔離前被發現，另外一例是桃園機場地勤人員，感染源不明，還在調查。他說，最重要的是過去萬華區確診人數最多，但現在萬華不再是熱區，群聚感染源差不多消滅掉，現在處理潛藏感染源，昨天北市篩檢1243人只有一例陽性。

逐步解封，柯文哲說，防疫之後還有紓困振興轉型經濟，通常決定經濟狀況，看捷運人數最準，因為人流代表金流，看捷運站出入人數，過去一年到今年四月維持到190-200萬中間，今年疫情爆發之前當時運量跟前年比起來還是有下降3%以上，沒有完全恢復，5月中疫情三級管制，到六月剩下25%，去年運量維持190萬，今年六月只有43萬，8月目前還沒達到四月的一半，「我們預估捷運今年虧損50至80億元，有很多統計數字看出疫情確實比去年殺傷力大太多。」

談到帛琉旅遊泡泡，柯文哲說，「如果去打疫苗乾脆買回來打，我看5+9，但要做PCR是誰要去做，我覺得放寬，民生必需的先放寬，但是錦上添花恐怕要小心，關於帛琉旅遊泡泡，要吐槽的話，要不要把專家會議紀錄拿出來看看」。

關於陳時中否認3+11不是破口的問題，柯文哲說，昨天我在臉書上說不是追究3+11時間，因為第一病毒已經進入台灣社區，一直到今天北市還是有不明感染源，也已經死了八百多人，事情發生，百姓更想知道下一步怎處理，怎讓社會穩定往前走，這是地方首長最關心，「當然之前陳時中講說要負責，到昨天才知道因為看起來他是不用負責。事情都發生了，你們再講3+11，把每次會議紀錄拿出來看好不好。犯過錯誤不要再犯第二次，很多東西重來一遍，機組人員應該第一次就打完疫苗，不想追究什麼，至少誠懇一點好不好」。

被問及英系立委呼籲政院直接發振興券，柯文哲說，振興紓困轉型是不同邏輯，交一千元換五千元回來，乾脆給我四千元，若要振興，現在是振興時間嗎？還在梅花座、風景區人多很可怕，還再設警示燈號、少去菜市場，這是做振興時候嗎？到底要做什麼頭腦要清楚，去年亂一次，結果今年一樣，去年發了23億元，像是香港按一個ENTER鍵直接發電子券，國家不知道在做什麼。

至於只有5位立委登記打高端，柯文哲說，絕對支持本土產業，但要符合科學、醫學倫理，政治上要講得過去，「高端摻雜太多情緒，已經被混亂，好像不打就是不愛國?我們支持台灣產業，但是很多就是很怪，很怪，但是我也不會講，打還是不打，我要問你為何把人民逼到這個境界，不應該是這樣」。

最後，關於地勤確診是不明感染源，柯文哲說明，到現在還沒查出感染源，還是會盡量查，查到不行才放棄，有時候隔一段時間會查出，所以不管從電信足跡、傳統疫調、下水道著手，慢慢地疫調也是一種科學，要越來越精進。