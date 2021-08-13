根據路透社調查，日本7月出口應可望續創佳績，但消費者物價指數(CPI)可能不增反減。市場判讀，全球需求強勁造就日本出口暢旺，不過日本社會因飽受疫情之苦，被原物料大漲壓得喘不過氣來的日企，也很難把漲價壓力轉嫁給消費者。

日本正面臨著兩難，因Delta新變種病毒株病例激增，政府不敢貿然將社交禁令再加重實施，因為景氣復甦春燕可能會隨時飛不見。

路透社指出，日本7月出口可能較2020年同期大增39%，6月年增率更是驚人地飆升48.6%。不過，比較基期較低是讓這些出口數字大增主因之一。

三菱日聯研究認為，在全球資本支出強勁需求推升下，日本出口持續看好，市場資金充沛與資訊科技(IT)相關產品，可望成為這波出口上漲原動力。

同時，7月進口也可能較2020年同期大增35.1%，部分原因是進口的原物料成本上升。

在日本7月核心CPI方面可能年減0.4%，這也表示日本內需疲弱，導致通膨不增反減。市場推估主因，可能是日本CPI改變計算方式，導致前陣子大降的手機費占有更大影響權重。

路透社指出，計算點不同將使核心CPI下滑約0.7%。根據日本政府統計，更新計算後，6月份核心CPI減0.5%，若根據以前舊的方式統計，則增0.2%。

農林中金研究所認為，日本通脹不會像歐美等一些已開發國家那麼明顯，因為該地服務業正受新冠疫情衝擊影響。

另外，日本6月核心機械訂單有可能會少2.8%，同時也是4個月以來首次下滑。更值得擔憂的是，核心機械訂單減少會是公司對投資縮手的跡象。

日本經濟數據官方版發布時間，18日是進出口貿易與機械訂單，至於20日則為CPI相關。