台中市74號快速道路西屯路匝道，今日發生一起一名汽車駕駛人，下匝道時疑未注意前面有3輛車正在停等紅等，不只追撞上去，車子還翻車翻到隔壁車道「倒頭栽」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市74號快速道路西屯路匝道，今日發生一起一名汽車駕駛人，下匝道時疑未注意前面有3輛車正在停等紅等，不只追撞上去，車子還翻車翻到隔壁車道「倒頭栽」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中市駕駛行駛74號道路匝道 追撞3車還倒頭栽

台中市13日中午11時30分，在74號快速道路西屯路匝道，發生一起一名汽車駕駛人，下匝道時疑未注意前面有3輛車正在停等紅燈，不只追撞上去，車子還翻車翻到隔壁車道「倒頭栽」，撞車的駕駛自己也受輕傷送醫，警方初判肇因，疑駕車下匝道時未注意車前狀況，詳細肇事原因與責任還要進一步釐清。

今天中午台中市74號快速道路西屯路匝道口，發生一起四車連環撞的車禍，29歲溫男駕車下匝道後，開在他前面的三輛車，分別為47歲翁男與58歲陳男、51歲蔡男駕車，正依交通號誌停等紅燈時，不料溫男不知何故撞上去，而且衝力大到自己翻車到隔壁車道。

從附近路口監視器見溫姓駕駛的汽車，由台74線快速公路下西屯匝道外側車道，往西屯路方向直行發生碰撞，造成溫姓男駕駛與前車的翁男發生碰撞後，翁男的車頭再推撞陳男駕駛的車尾，陳男車頭再推撞到蔡男駕駛的車子車尾。

警方初步調查，溫男駕駛汽車的右前車頭受損，開在溫男前面的3輛車接連被追撞，翁男的車子左後車尾及右前車頭受損，陳男的駕車後車尾及前車頭受損，已下匝道正在停等紅燈的蔡姓駕駛，其後車尾受損。

警方當場酒測，4輛車的車主酒測值都為零，但溫姓駕駛追撞後翻車，駕駛還受傷送醫，同車乘客未受傷，趕快下車撿拾掉落的車內物品，其他三輛疑被追撞的車主則幸未受傷。

警方初判肇因，疑溫男駕車下匝道時未注意車前狀況，前面3輛被追撞汽車無肇事因素，溫男受輕傷送中港澄清就醫，警方還要進一步釐清原因與責任。