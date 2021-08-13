張麗善13日到斗南鎮示範到宅登記第二劑疫苗，80多歲老婦人清楚自己是誰，但不會上網。（周麗蘭攝）

雲林縣老年人口比例逾18％，長者不太會使用手機、電腦，為維護接種疫苗權益，雲林縣府鼓勵鄉鎮市公所與縣府組成疫苗登記下鄉服務團為縣民提供到府疫苗登記服務，縣長張麗善13日到斗南鎮示範，90歲老人家表示，自己「空空的」，都靠兒子。

雲林縣75歲以上長者有6萬2000多人，65歲以上至74歲有7萬2000多人，第一劑疫苗都是由村里長或村里幹事通知到快站施打，接種率為66％。

因第二劑疫苗全部透過1922平台登記，為維護長者接種疫苗權益及解決數位落差問題，開放村里辦公室、戶政事務所、衛生所、農會、稅務機關也協助老人家登錄。

斗南鎮公所與縣府計畫處、民政處組成服務團下鄉到村里辦公室、廟口、甚至到宅協助登錄第二劑疫苗接種意願，也一併協助戶內符合施打資格但尚未登記者造冊。

張麗善今天上午到斗南鎮示範到2名老婆婆家中登錄，張麗善拿著清冊核對她們的身分，90歲老婆婆不記得身分證號碼，也忘了健保卡放哪，她說自己「空空的」，都靠兒子帶她看醫師，張麗善安慰老人家不用擔心。

張麗善表示，打疫苗要上網登錄意願，之後還要預約施打的醫療院所，這些對老人家來講太複雜，必須有人幫助他們。

另外，縣府也在規畫獎勵措施，鼓勵村里幹事等第一線工作人員協助找出各村里有疫苗需求登記者，守護縣民健康。