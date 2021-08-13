許多廠商都會將產品寄給藝人或網紅試用，希望藉此得到宣傳效果，不過藝人歐陽靖卻為了此事罕見動怒，表示有些廠商主動寄商品給她，若沒PO文分享還會被私訊催促，對此她也說明拒絕幫廠商宣傳的主要原因。

歐陽靖表示常有廠商會寄商品給她試用，對此好意心存感激，但有些商品若不適合她跟兒子，就不會PO在限時動態加以分享，不過有種廠商是公關亂槍打鳥式送出商品，若是藝人或網紅PO文分享，立刻省下一筆可觀的宣傳費用，如果對方沒PO文，也只是賠上一點商品成本跟運費，不過最誇張的是沒附上產品說明，隔幾天就私訊詢問試用後是否喜歡商品？但實際上是催促對方PO限時動態。

歐陽靖透露不幫廠商宣傳主因。（圖／ imginoy IG）

對於部分廠商這些舉動，讓歐陽靖無奈表示：「不認識的人自做主張送禮物給對方，對方沒趕快PO文致謝，就該被催促嗎...？」更放上苦笑的表情符號，更再次強調感謝所有人的厚愛，但會PO在限時動態的僅止於真正喜歡、真正推薦的商品。

向來有話直說的歐陽靖，日前透露常收到網友私訊，希望她不要讓兒子看電視，原因是「育兒專家家裡都沒有電視」，甚至表示會有「過動兒、近視、知覺協調異常」等症狀，對此，她表示父母都在電視圈工作，從嬰兒時期「看電視」就成為日常必須，也從電視節目汲取不少知識，尤其很多是書本裡學不到的，直接反擊這些「聖母症網友」。