台東縣各地漁會及縣議員許進榮13日至台東縣議會陳情。（蔡旻妤攝）

台東縣各地漁會及縣議員許進榮13日至台東縣議會陳情。（蔡旻妤攝）

台東縣各地漁會及縣議員許進榮13日至台東縣議會陳情。（蔡旻妤攝）

台東、成功、新港等三大漁會及縣議員許進榮13日至台東縣議會陳情，台東上千位漁民近日收到財政部國稅局台東分局公文，要求漁船主如有僱請漁工需為漁工申報扣繳所得稅，被漁民批「全台創舉？漁獲賣沒路還來收稅金」，財政部國稅局台東分局長許基全澄清僅發「超前部署」發輔導函，仍挨轟先斬後奏。

手中拿著收到國稅局的公文，漁民及各地漁會幹部13日一早氣憤地在台東縣議會陳情抗議；漁民表示，長久以來農、漁民都不需繳稅，最近卻收到南區國稅局台東分局的通知要求補申報僱請漁工扣繳所得，形同要求漁民繳稅。

台東區漁會理事長陳坤昌指出，據他所知，漁民大多貸款度日，生計都有困難，況且全台各區漁會未從聽說其他縣市收到類似公文。台東劉姓漁民大嘆，現在已經過著三天打漁兩天曬網的日子，未來若扣稅更難生存，他也強調，漁民教育程度不高，不識字的人未來整年都得要做這些財務帳目，壓力很大。

國稅局台東分局強調並未全面發給台東漁民，僅針對僱用漁工的漁民發出267件，主要是愛心的提醒，輔導漁民要依所得稅法規定，申報漁工薪資所得的扣報繳稅資料，全國都一樣，只是台東縣比其他縣市先發出信件。

據了解，漁船主強調雖然有僱用漁工，但近年隨著人力、油料成本上漲，海洋資源也變少，漁獲大不如前，收入也變少，如今政府若要課稅，根本無力負擔。而許基全則強調，主要是輔導漁船主自我檢視，是否符合所得稅法規定扣報繳義務，若符合應辦理相關扣繳事宜。

漁民指出，國稅局發函前應先透過漁會向漁民說明，而且漁民也不懂扣報繳稅的填報細節，就算有僱用漁工，船主的收入也不高，甚至擔心漁民一旦填報，未來還賣魚就得開立發票收據，盼政府重新考量漁民報扣繳稅的規定。