疫情影響鐵工廠生意 老闆私下改槍1把只賣2萬5000元

50歲機械科畢業的蘇姓男子，在桃園與友人合資經營鑄造工廠，自稱因疫情影響訂單大減，為求生計蘇男暗中從事改造槍枝，並以每把2萬5000元低價促銷，北市刑大經循線追查，日前破獲蘇的地下工廠，查扣4把改造手槍，以及8把半成品，遏止黑槍犯濫。

警方調查，蘇姓因有機械科背景，擅長鐵工焊接，6年多前就因改造、販賣槍枝，遭逮捕並判刑7年，3年多前蘇出獄後，一度決定改過向善，與友人合資經營經鑄造工廠。

北市刑大日前獲報，指蘇男最近重操舊業，大量買入各種模型槍、鋼管，暗中改成有殺傷力的槍枝，並以每把2萬5000元對外販售，因品質精美且價格公道，陸續有不法分子上門買槍。

警方經連月追查，日前鎖定蘇當年在獄中結識的吳姓男子，最近向蘇買了1把黑槍，12日發動搜索，在新北市樹林區逮捕吳男，隨後破獲蘇的工廠，起出改造工具、半成品及4把改好的黑槍，另有少量毒品。

蘇嫌辯稱原本想做正經生意，但因疫情影響，最近訂單一落千丈，為貼補家用，才會私下改槍，警方另查出他除了賣槍外，還會用車床幫人「通槍管」、修理不良品，每次收費6000元，警訊後依槍砲、毒品罪將兩嫌移送法辦。

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