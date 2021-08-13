隔夜美股三大指數收紅，道瓊、標普盤中及收盤指數再寫新頁，但大摩示警記憶體產業將入冬，費半指數應聲下挫、連6黑。今日台股多頭潰散，開跌3.6點、報17216.34點，盤中賣壓沉重，午盤跌幅擴大、狂瀉逾200點，最低下探至16978.11點，17200點、17100點、17000點關卡接連失守，最終下跌237.83點或1.38%，收16982.11點，成交量為3788.96億元。本周下跌544.17點或3.1%，周K翻黑。

今日外資(不含外資自營商)賣超236.819億元，投信買超14.7675億元，自營商賣超45.0591億元，三大法人賣超267.11億元。外資連2日買超止步，今轉為賣超。據統計，本月來累計買超70.79億元，今年來累計賣超5117.4億元。

盤面上，類股一片綠，僅水泥、造紙股獲多頭庇護，收漲0.81%、0.36%；分別由台泥(1101)收漲1.58%及士紙(1903)收漲1.59%領漲各自類股。電子股偏空，晶圓雙雄連袂走低，台積電(2330)受ADR收跌拖累，開低1元至585元，一度跌至579元，尾盤跌幅收斂，收跌0.85%、報581元；聯電(2303)開高走低，收跌4.16%、報57.6元。仍有部分權值股抗跌，大立光(3008)收漲0.94、報2695元；聯發科(2454)收漲0.66、報910元；鴻海(2317)則力守平盤，收在109元。金融同樣無力撐盤，類股收跌0.42%，龍頭股富邦金(2281)、國泰金(2882)及元大金(2885)黯淡無光，其中，元大金收跌2.87%、跌幅最深；惟有挾著併購題材的中壽(2823)、開發金(2883)強勢攻高，中壽大漲6.79%，開發金漲幅逾3%。

大摩看空記憶體產業，美光重挫6%，台系記憶體廠亦受重傷，DRAM大廠旺宏(2337)收跌6.37%、摜破年線；華邦電(2344)下挫約7%，股價為近3個月次低；南亞科(2408)一度跌至63.5元創新低，終場收跌約3%。封測族群遇空襲，日月光投控(3711)及菱生(2369)均收跌逾4%、易華電(6552)收跌近5%、京元電子(2449)收跌5.86%、華泰(2329)重挫7.24%。貨櫃三雄H1獲利靚，股價只演半場好戲，萬海(2615)大跌6.52%，領跌航運股，長榮(2603)收跌4.74%、陽明(2609)小跌0.37%。

台股日K連7黑，站回月線失敗，也喚不回季線，半導體則遭追殺。另看今日資金流向，電子占比46.3%居冠，航運占比34.54%次之，半導體占比27.24%排第三。展望後市，半年報公告至8月16日(下周一)，屆時可留意台股表現。第一金投顧則分析，目前大盤需趕緊站回季線，不然在量能不足的情況下，大盤築底時間加上整理時間恐拉長。