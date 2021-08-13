詐騙集團曾姓車手，疑因認為陳姓車手分贓不均，竟夥同另外7名成員，意圖以黑吃黑方式搶奪陳男收所的贓款，更趁著去年陳男到彰化收取28萬元詐騙所得款項後，曾男等分乘2車包夾陳男座車，接著持棍棒等物毆打陳男、意圖搶走該筆贓款，台中地檢署依加重強盜未遂罪起訴曾。

起訴指出，曾姓男子（18歲）與李姓、張姓及葉姓、林姓男子等8人，先後加入詐騙集團擔任車手工作，他們主要負責收取詐騙款項、到銀行ATM領取詐騙所得金錢，之後再把贓款交給陳姓車手頭後分款，卻因認為陳男在分配贓款上不公平，對陳心生不滿。

為平復不滿的情緒，曾男等人去年1月間聚集商議，意圖以「黑吃黑」的方式私吞陳男身上的詐騙款項，8人共同訂下計畫後，隔天即分乘2部車赴彰化縣，等陳男到溪湖鎮收取28萬元詐騙款項後，立即趨前以車子包抄陳男座車後，分持棍棒敲打陳男座車。

陳男嚇得趕忙駕車欲逃逸，但曾男等人不放棄，仍持續駕車與陳追逐，並伺機將陳拖下座車後，以棍棒毆打陳男成傷，所幸陳男趁隙逃離並向附近商家求救，卻來不及取走放置在車上的28萬元款項，而因為該處往來人車多，曾男等人見陳男逃逸後也一哄而散，留下放置在車內的贓款未取。

台中檢方偵查終結，昨依加重強盜未遂罪起訴曾男，李、張等4人已另案起訴，2名未成年涉案者則由少年法庭審理，另有1人仍在逃。