疫情期間為了避免染疫風險，許多民眾選擇在家自己下廚，，但也因此創造出許多讓人不敢恭維的暗黑料理。一名網友於臉書社團分享一張自己的料理，只見照片中整鍋的粥竟呈現鮮豔的紫色，詭異的是一旁的雞蛋變成綠色，貼文引起網友熱議。

網友在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》表示，最近跟朋友聊起暗黑料理，於是他就想起家裡煮稀飯的時候，明明用的不是紫米，但煮出來卻是鮮豔的紫色，而且不小心蛋都變成綠色，並貼出一張驚人的「紫」粥料理照向大眾提問，希望有化學系教授能幫忙解釋為何自己煮出一鍋奇特料理。

貼文一出立刻引起網友熱議，「白飯：當時的我害怕極了」、「目前看過最天才的地獄料理」’「那綠色的蛋看起來就像麥克華斯基(大眼仔)」、「蛋看起來好像酪梨！好好笑」、「我以為這是婦仇者廚房」、「紫色加綠色真的超暗黑」。

原PO補充表示稀飯有加「紫薯」後，討論串底下有內行人解釋背後原因，因為紫薯含有花青素，是一種可以溶於水的水溶性色素，會隨著細胞液的酸鹼度改變顏色，在酸性環境中會呈現深紅色，鹼性則會呈現綠色，而蛋清屬弱鹼性，經過加熱後加速反應，所以出現粥是紫色、蛋是綠色的畫面。