此案共匡列16人採檢均為陰性，相關涉足場域也完成清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長達47天無新增本土個案，衛生局今天公布一起台北市確診者、案15923的30多歲男性7月30日到8月2日台南足跡，涉足場地遍及東區全聯、小北百貨、50嵐、效果升學書局等13處，其中，8月2日下午5時42分至晚間8時30分曾到永康桂田本家鐵板燒聚餐，此案共匡列16人採檢均為陰性，相關涉足場域也已完成清消。

衛生局長許以霖說，該名台北確診個案15923於7月29日17時11分搭乘高鐵845班次第3車廂南下，19時11分抵達高鐵台南站後由家人駕車接送返家；該男於8月6日出現喉嚨乾癢，10日至醫院採檢，11日確診。

他說，案15923確診CT值很低，但考量他2周前曾回台南，公布相關足跡提醒民眾。該男子自7月29日至8月2日於台南活動期間，曾到過7-11土定富及沐東風門市、小北百貨新中華東店、全聯崇善店、50嵐中華東店、上新五金百貨、藝鍋物文化店、greenstyle綠時代咖啡、家家牛排屋、效果升學書局、佑全保健藥妝台南中華店。

8月2日17時42分至20時30分至桂田本家鐵板燒家庭聚餐(內用)，當天晚間搭乘高鐵21時48分1260班次返回台北；共匡列16人採檢，其中有6人是鐵板燒員工、2人為外縣市也已通報相關縣市採檢。

台南市長黃偉輒呼籲，最近至少有3例都是外縣市到台南足跡，他們發現自己身體不適或疑似感冒症狀就去買快篩，一快篩就是陽性的，可見愈來愈多人對自己身體有警覺性，明天就是情人節，很多南來北往的人來會情人、會家人，希望做好相關防疫規定跟措施。