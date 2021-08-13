「最美博士」許藍方日前遭爆和已婚醫師爆出有不倫戀，經過多日各自發出不同聲明且有證據，但仍讓人霧裡看花，而男醫師留有發票的證據也引起PTT網友討論，畢竟若是偷情怎麼會自己留下發票呢?

許藍方桃色事件鬧得沸沸揚揚，而雙方又各自有證據，但男醫師承認偷情也留有刷卡及發票紀錄，也讓不少網友覺得不可思議，就有網友在PTT發文「其實這是非常奇怪的事情，通常我遇到這種客人，大概不會刷卡，發票通常留在房間不會帶走」，認為康男這種把電子+紙本證據都留下的狀況，說是在偷吃很令人驚訝！

而貼文一出紛紛讓網友分析「紀錄+發票只能證明醫師有去，無法證明許吧」、「那麼積極提供自己搞外遇的證據」、「正常人偷吃不可能刷卡還留發票吧」、「突破盲點，男的真的怪怪的」、「偷吃還用信用卡 不是傻了就是別有所圖」、「以為可以當成愛的回憶」、「再聰明的人一樣會犯低級的錯誤」。

而在PTT發文的原PO也表示，自己在旅館服務，「有的連實名制都不敢，問我要不要掃，我當然說要啊，接著（客人）就倒車離開。」而也有老司機認同「一般都不會刷卡或留發票」，另有網有指出，「對發票沒問題，問題是去年的發票留到現在」、「對耶！一般人發票對獎完就丟了」、「開獎那麼久的發票還在留，這一定有打算」、「留著藏好搞不好有別的用途可以臨機應變，丟了就什麼都沒有了。」