全球新冠疫情自去年爆發已1年有餘，受疫情影響，全球航運不停上演塞港、貨櫃短缺的問題，如今疫情非但不見緩解，又遇上歐美消費旺季，兩者效應再讓本就吃緊的運力承壓，外媒報導，印度有貨攬業者利用提前獲悉的內線消息，將艙位以高價出售給那些心急如焚的託運業者。

新冠疫情至今持續延燒，雖部分地區疫情有顯著的趨緩，但Delta變種病毒的隱憂猶存，塞港事件不停上演，此外，也因為一些地區因疫苗施打率上升，解除封鎖推升需求大幅上升，貨櫃短缺的情況仍不見緩解，進而推升國際航運運價一路走高。

此外，近幾周除了一般運價上漲以外，隨著消費旺季到來，許多航運公司也開徵旺季附加費（PSS），導致從7月起，運價一路飆升，馬士基16日起對亞洲到澳洲的貨物，開徵旺季附加費750～1500美元。

The Loadstar報導，Conbox Logistics執行長Rakesh Pandit表示，貨櫃航運的運力前所未有的吃緊，導致運費飆升、現貨市場售罄；印度往北美、南美等航線幾乎沒有現貨預訂，而下訂的業者只能排隊等待，抑或取消訂單。

然而，卻有貨攬業者提前獲悉有關艙位的內線消息，再將其以高價出售給等不及的託運業者，Pandit透露，甚至連一些知名航運公司的員工，也參與這些惡質行為，雖然官方對此否認；而這些業者再轉賣這些艙位後，每個貨櫃能夠額外獲利100美元至3000美元不等。