陳金福貢糖店是金門著名的百年老店，〈樂遊金門〉直播好口味製作流程。（金門縣府觀光處提供）

觀賞〈樂遊金門〉直播，宅在家也能玩金門。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處〈樂遊金門〉粉專直播「在家也能玩金門」獲得熱烈回響，今起再安排入選2021年全國「優良創新老店」選拔活動的3店家直播節目，首場金合利鋼刀店現場送出炮彈鋼刀1把和5個水獺娃娃，與每天持續增加的粉絲博感情。

新冠疫情衝擊全台觀光旅遊，大家只能乖乖宅在家防疫，一時間哪兒也去不了，金門縣府觀光處掌握網路旅遊脈動，現有20多萬粉絲的臉書「樂遊金門」粉絲專頁，自7月中旬起接連推出吃喝玩樂直播活動，包括金門貢糖、全國唯一「官窯」金門陶瓷廠和明、清兩代文臣武將輩出的瓊林傳統聚落，陸續以精彩的內容亮相。

從皇家御用小點心的貢糖製作過程到展現精湛陶藝的手作「青花蒸汽鍋」，以至明朝神宗年間雲南布政使司蔡守愚的雙落雙護龍閩南式官宅，都讓直播觀眾目擊到金門人文之美的豐富、精彩。

〈樂遊金門〉直播團隊今天中午進駐享譽中外的金合利鋼刀店，帶領觀眾用眼睛體驗從生鏽的炮片淬煉成亮晶晶的勇士刀，呈現純青爐火下，讓人驚歎的工藝之美。

下周，〈樂遊金門〉直播團隊將再前進馬家麵線、長合餅舖，與粉絲一起用心體驗金門傳統美食的製作過程，分享挑戰味蕾的幸福感，現場也會送出禮物，歡迎大家一起加入。

觀光處長丁健剛說明，〈樂遊金門〉直播精選金門好吃美食、好玩景點，帶大家解悶、望梅止渴外，也要幫大家作功課，等待防疫解封的一天，登島親自體驗那一切的美好。