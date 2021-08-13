百年大樟樹與羅漢松緊緊相依生長，樹勢呈現V字型，全校師生在樹下活動、上課，留下許多童年美好回憶。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

百年大樟樹與羅漢松緊緊相依生長，樹勢呈現V字型，全校師生在樹下活動、上課，留下許多童年美好回憶。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

百年大樟樹與羅漢松緊緊相依生長，樹勢呈現V字型，全校師生在樹下活動、上課，留下許多童年美好回憶。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣溪州國小校園內百年樟樹旁，一棵小羅漢松緊鄰依偎著大樹生長，猶如師長辛勤守護、指導孩子學習成長，因而被暱稱為「師生樹」，今年在「全國最美校樹」選拔活動中榮獲特優，校方將可獲贈5萬元老樹養護金獎勵，讓全校師生都十分雀躍高興。

溪州國小校長鄭麗雅說，創校104年的溪州國小，創校之初就有大樟樹存在，羅漢松則在大樟樹樹冠下，歷經八七水災、韋恩颱風肆虐仍屹立不搖，兩樹自然結為一體，緊緊相依，最後2棵樹身型都呈現V字型生長，令眾人稱奇；就像師生朝夕相處、晨昏與共一般，耳濡目染下也會在言行舉止各方面愈來愈相像，名為師生樹恰如其分，更廣傳為校園佳話。

鄭麗雅表示，綠林好「漢」相得益「樟」，師生樹每天見證著校園裡歷屆校友和孩子們的美好童年回憶，在樹下演奏樂器、拓印作畫、打球嬉戲；近年師生們也在樹下發展特色課程，舉辦校慶園遊會、茶道、畢業晚會，和露營活動等，也有別具意義的植樹、祈福。更自編自導自演「感謝那些年，大樹陪我們的日子」戲劇，藉以向社區居民宣導愛護樹木的理念。師生攜手維護校園植物，如同大樟樹呵護小羅漢松般，人人都是小園丁，一起守護著溪州國小。

福田樹木保育基金會執行長邱慧珠表示，2014年首度辦理「全國最美校樹」選拔以來，已有30所學校選得最美校樹的殊榮。今年是第五次辦理，參選的校樹樹型優美、蒼翠挺拔，與人的生活、歷史、文化甚至信仰，產生深切的互動。透過人與樹的對話才能成就老樹真正的存在價值，這也是基金會辦理「全國最美校樹」選拔活動的目的。

今年5所獲獎學校校樹，包括花蓮縣月眉國小空中之樹（榕樹）、苗栗縣斗煥國小百年琉球松群、彰化縣溪州國小師生樹（樟樹與羅漢松）榮獲特優，可獲得老樹養護金五萬元的獎勵；高雄市曹公國小曹公巨樹（茄苳）、溝坪國小雨豆樹獲得優等，可獲得老樹養護金二萬元的獎勵。

邱惠珠表示，所有脫穎而出的校樹兼具樹勢與人情之美，為人與樹的共生與對話留下最好的見證；本會將出版專刊、贈送獎牌，並公告於官網，供全國學校交流護樹經驗。