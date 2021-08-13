台酒表示，今年公開甄試從業人員計招募基層職288名，包含職員48名及評價職位人員240名。

台酒表示，為加強業務營運發展及人力更新需要，特徵求品德良好、具服務熱忱之各界專業人才及社會菁英加入服務團隊。

此項甄試是依據台酒相關人事規定辦理，基層職職員第1年待遇約3萬8000餘元，評價職位人員約3萬2000餘元。該公司極具發展遠景且體質良好，員工待遇福利制度亦相當完善，歡迎有志菁英一同加入公司團隊。

台酒表示，甄試作業由財團法人台灣金融研訓院辦理，一律採網路報名至今年8月18日(星期三)17：00截止，第一試筆試日期訂於今年9月12日(星期日)於台北、台中、高雄等3地同時舉行，並依第一試筆試成績擇優今年10月30日(星期六)參加第二試(口試及體能測驗)。

有關甄試簡章及甄試詳細規定請逕台灣金融研訓院(網址：https：／／svc.tabf.org.tw／110ttl01／)點閱或下載列印。