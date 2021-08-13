午後豪大雨 樹林地下道、路口多處積水 車輛拋錨受困 15:432021/08/13 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後強烈豪大雨，新北市樹林區環漢路、四維路口、中山地下道等多處淹水，部分路段水淹超過腳踝，其中有2輛汽車在環漢路被積水困住，目前警方已到各路口指揮交通，並緊急調度拖吊車到場排除。（樹林分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後豪大雨 樹林地下道、路口多處積水 車輛拋錨受困 訂閱影音： 中時新聞網 午後強烈豪大雨，新北市樹林區環漢路、四維路口、中山地下道等多處淹水，部分路段水淹超過腳踝，其中有2輛汽車在環漢路被積水困住，目前警方已到各路口指揮交通，並緊急調度拖吊車到場排除。 樹林警分局表示，樹林區許多地方傳積水情況，還有汽車卡在積水道路，目前已派出警力疏導交通，並派出交通分隊拖吊車到場拖車，救出環漢路上2輛汽車，另外中山地下道也已緊急封閉，避免人車再度闖入。 雲林縣府服務團下鄉找「網路盲」登記第二劑疫苗 老人家窩心 滴滴出行投資的電動車廠 無懼監管壓力 愛馳擬赴美上市 #積水 #環漢路 #多處 #輛汽車 #拖吊車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下匝道後未注意車前狀況 中市駕駛追撞3車還倒頭栽 15:172021/08/13 社會 風大雨大 車打滑肇事頻傳 警籲慢行 10:492021/08/13 社會 待轉變待撞 議員促設左轉專用道 04:102021/08/13 地方新聞 垃圾車驚見嬰屍 循口罩找到生母 04:102021/08/13 地方新聞 少女和兄吵架負氣離家200公里找網友 警憑1張照和背影慧眼尋人 11:432021/08/13 社會 林明溱關心鹿谷基層建設 會勘改善排水 16:482021/08/13 生活 楊瓊瓔、賴朝國 爭取潭子仁愛路側溝排水改善 13:092021/08/13 寶島 新北高工地下停車場2023年完工 捷運轉乘更便利 11:102021/08/13 生活 火災派遣62.82秒全國最慢 中市消防局長甚至沒下載119報案APP 13:462021/08/13 社會 濁水溪出海口 現上萬台灣招潮蟹 04:102021/08/13 地方新聞 載20噸廢料去偏鄉突「卡輪」 偷倒廢棄物不成反被逮 15:542021/08/13 社會 生活熱門新聞 熱低壓來了 今起防劇烈天氣 暴雨連7天 - 生活 北市確診男發病前搭高鐵回台南 4天趴趴走16處足跡曝光 - 生活 勞工1萬元補貼多2類人 今開放申請 懶人包一次看 - 生活 高端疫苗最新意願登記出爐 醫怒：完全違反醫學倫理 - 生活 電影《天坑》高雄首映 網一查真相全愣住 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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