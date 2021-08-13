午後豪大雨 樹林地下道、路口多處積水 車輛拋錨受困

午後強烈豪大雨，新北市樹林區環漢路、四維路口、中山地下道等多處淹水，部分路段水淹超過腳踝，其中有2輛汽車在環漢路被積水困住，目前警方已到各路口指揮交通，並緊急調度拖吊車到場排除。

樹林警分局表示，樹林區許多地方傳積水情況，還有汽車卡在積水道路，目前已派出警力疏導交通，並派出交通分隊拖吊車到場拖車，救出環漢路上2輛汽車，另外中山地下道也已緊急封閉，避免人車再度闖入。