TRASH第三波新單曲〈改變〉，傳達「成為更好的自己」的概念，所謂改變並非改頭換面成為另一個人，而是用力吸取養分、隨時更新狀態，進化成更強大的自己，希望帶給聽者心靈上的力量。MV場景打造為四人的專屬基地，還在當中獻上各自的舊照片，甚至大方挖出「黑歷史」，尤其團長頤原學生時期的短髮青澀模樣也讓眾人驚呼和現在的「女王」架勢差別極大。

〈改變〉MV因遇到疫情三級警戒導致計畫生變，讓原訂的拍攝行程時間往後延遲，過程中四人也一度錯開時間拍攝。而這次場景導演則發揮巧思，將拍攝空間內的陳設充滿TRASH相關的元素，其中主場景房間的牆上，更是貼滿了許多在TRASH心中有著重要位置的樂團海報，包括了90-00年代具代表性的經典龐克團Foo Fighters、Nirvana、Arctic Monkeys...等，間接或直接的都影響了TRASH改變。

拍攝前，導演請TRASH各自搜集自己從小到大的照片並置入到MV中，其中包括了主唱阿夜高中時期充滿視覺系的打扮、團長頤原學生時期青澀的「屁孩」照、鼓手魁剛隨著時間越來越「壯觀」的演化過程，以及從大學時期還曾留著長髮的貝斯手博文，其中也不乏他們從未曝光過的「黑歷史」。阿夜說：「以前的打扮時常受到長輩、路人的側目，但現在長大回頭看還是很佩服以前就這麼勇敢做自己。」而團長頤原學生時期的短髮青澀照也和現今長髮的「女王」架勢差別極大，讓眾人忍不住想問到底是什麼「改變」了他。