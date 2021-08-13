前美國總統川普今天抨擊現任總統拜登，在撤離駐阿富汗美軍時未設下條件；並說，暴力民兵組織塔利班（Taliban）在阿富汗再度崛起，是「無法接受」的事。

川普說，若他仍在位，那麼美國的撤軍將「大為不同、更為成功」。

拜登設定8月31日期限前完成自阿富汗撤軍，目前已陸續進行，但尚未完成。

2020年2月29日川普任內，美國與塔利班在杜哈（Doha）簽署協議，承諾在2021年5月1日前撤離美軍和北大西洋公約組織部隊，以換取塔利班的安全保證。

其中條件包括，塔利班承諾將與阿富汗政府在喀布爾舉行和平談判；不攻擊美國或相關利益；也不替蓋達組織（Al-Qaeda）等團體撐腰來對付美國。

法新社報導，雙方協議之後，川普政府就大幅削減駐阿富汗的美軍人數，並維持承諾要在5月1日期限完成撤軍， 也不管杜哈協議後，塔利班對阿富汗政府安全部隊加強攻勢。

拜登今年1月上任後，將撤軍期限往後延，且沒有設下條件 。

一些美國官員擔心，在8月31日撤軍期限之後的3個月內，塔利班可能就會接管喀布爾。