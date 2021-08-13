英國航空、國防和核工程服務公司Babcock International Group周五宣布將以2.93億英鎊（相當於4.045億美元）價格出售旗下顧問事業Frazer-Nash，以提振公司財務並減輕債務負擔。

截至3月31日，Babcock的淨債務達到13.5億英鎊。

該公司自去年引進新領導層後，開始檢視財務狀況及合約的獲利能力。

Babcock表示，Frazer-Nash是旗下海事顧問事業的一部分，在英國有9個營業據點，在澳洲有4個，買家則是美國工程設計、設備採購和施工建造公司KBR。

Babcock表示，這項交易尚需要澳洲的外國投資監管機關批准。

該公司最大的客戶是英國國防部。

執行長伍德（David Lockwood）表示，我們精簡事業並專注於主要市場的計畫正持續取得進展。他並表示該部門非常適合新東家。

此次的交易是Babcock鎖定之資產處分計畫的一部分，而這項計畫的目的，是在未來12個月內為公司帶來至少4億英鎊的收益。