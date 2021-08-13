世界(5347)今（13）日上午舉行股東常會，承認民國109年度營業報告書及財務報表，並改選七席董事，董事會一致推舉方略續任董事長。

世界先進民國109年營運創下新高紀錄，合併營收約為331.31億元，稅後淨利約為63.06億元，每股盈餘為3.81元。今日股東會承認民國109年度盈餘分派案，分派普通股每股現金股利3.5元。

世界先進今日股東會完成第十屆董事改選，選出七席董事分別為：方略（台灣積體電路製造股份有限公司代表人）、曾繁城（台灣積體電路製造股份有限公司代表人）、蘇來守（行政院國家發展基金管理會代表人）、魏永篤、劉文正、金聯舫、史欽泰。其中，劉文正、金聯舫、史欽泰三席為獨立董事。

世界先進於股東常會後召開董事會，會中全體董事一致推舉方略續任董事長、曾繁城續任副董事長。

世界先進董事長方略於營業報告書指出，民國109年，世界先進因為新加坡廠加入營運與全體同仁的努力，在全球因新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒與中美貿易爭端未歇的動盪中，全年合併營收與獲利雙雙再創新高。全年合併營收約為新台幣331.31億元，較前一年增加約17%，稅後淨利約新台幣63.06億元，每股稅後盈餘為新台幣3.81元，均較前一年增加約8%；受新加坡廠加入營運以及新台幣對美元升值影響，全年平均毛利率由前一年的36.5%下降至34%，股東權益報酬率則為21.3%。

方略表示，新加坡廠產能的挹注，已為公司獲利帶來實質效益。相信不斷擴充的產能與智能轉型所帶來的營運效益，以及公司在電源管理、面板顯示器、車用電子、指紋辨識器、物聯網與微機電等應用領域中的競爭實力，將成為持續為客戶創造價值的利器。

世界先進去年全年產能約為287.5萬片八吋晶圓，出貨量達258.8萬片八吋晶圓，產能利用率為91%。全年資本支出約為新台幣35.5億元。