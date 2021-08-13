神盾(6462)今(13)日舉辦法人說明會，受到疫情、產能瓶頸下，神盾今年營運陷低迷，預計7月營收應該為谷底，8月、9月將出現季節性的升溫，神盾大面積光學指紋辨識近期已有突破，目前正與一家全球一線手機廠洽談中，另外，由於神盾上半年累計每股虧損1.83元，市場憂心明年拿不到股利，財務長張家麒表示，神盾有處分敦泰的現金貢獻，手中有充足的現金水位，若有需要會運用，當然，主要的運用還是在新技術、產品的投資。

神盾第二季營收為7.33億元、季減少32%、年減少52%，營業虧損為1.39億元，每股虧損2.8元，惟毛利率仍持穩在38.8%，季減少0.57個百分點。

張家麒表示，第二季毛利率不利因素主要就是成本往上以及指紋辨識產業有競爭者的加入，儘管競爭者規模不大，但依舊造成衝擊。第二季非營業費用增加到1.08億元，主要是由於處分敦泰(3545)產生的一次性費用，影響單季每股獲利就逾1元，預計下半年營業費用會有向下的空間。

張家麒表示，神盾今年以來營收偏弱，尤其是6月、7月最為明顯，預計7月應該就是谷底，8月、9月將出現季節性的升溫。神盾會持續投資新技術、產品以及團隊，也會評估上市櫃公司的可能性，以利擴大產品線，發揮綜效，這是神盾目前資金運用的重點之一，相關進展後續適時公布。神盾大面積光學指紋辨識近期已有突破，目前正與一家全球一線手機廠洽談中。

今年IC設計上半年營運搶眼，神盾卻較去年相對低迷，張家麒表示，有別於一般IC設計廠，神盾主要客戶是模組廠，並非直接對手機廠，所以難免受到層層的影響，其中包括東南亞疫情的升溫，尤其在疫情下，韓國手機廠所受到的衝擊更勝大陸手機廠，都會影響到神盾，目前訂單能見度很短，可能每周都有變動。

產能部分，張家麒表示，相較一般手機零組件，無論是電容或是光學指紋的IC都比較大，造成神盾的產品相對「吃產能」，所以在晶圓產能緊張的大環境下，對神盾來講負面衝擊更劇烈，除現有2家晶圓合作夥伴外，神盾現在也持續在接洽第3家晶圓廠合作。神盾目前12吋產品因應產能緊俏，也在做庫存準備，後續有客戶有產品就可以直接銜接上，看好未來成長動能。

張家麒表示，神盾在有限晶圓產能下，設法極大化效應，為分散風險，神盾今年也致力於發展非手機指紋的產品，希望年底可以和客戶有新的商業架構出現，但相關貢獻今年還很小。

至於車用部分，神盾也是出貨指紋應用，但價錢、毛利上高很多，目前韓國現代、KIA都是客戶。

神盾上半年累計每股虧損1.83元，市場關心是否會影響到明年的股利配發，張家麒表示，神盾有處分敦泰的現金貢獻，故不會影響到股利配發，但主要的資金運用還是著重在新領域的投資。神盾在今年4月中透過盤後鉅額交易，處分手中所有敦泰持股，處分利益53.26億元。