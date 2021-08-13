余祥銓及女友柔柔駕駛特斯拉新車 受邀《地球黃金線網路版》節目錄影。（TVBS提供）

特斯拉新車不小心擦撞 余祥銓內心崩潰。（TVBS提供）

資深藝人余天與李亞萍的兒子余祥銓，近年努力工作扭轉形象，獲得許多觀眾認同喜愛。今年3月，余祥銓利用自己賺的錢購買特斯拉Model 3，這次與女友柔柔受邀TVBS網路節目《地球黃金線 網路版》錄影時，不僅大方展示他剛買的閃亮新車，大談電動車的優勢與一般油車的駕駛差異，同時也分享購買新車後，帶給他的正向理財觀念，以及媽媽李亞萍駕駛時的種種趣事。

余祥銓透露，這台要價近200萬的特斯拉，其實是受到綜藝天王吳宗憲的大力推薦，因此才狠下心貸款購買。頭期款除了出售舊車與通告積蓄支付外，父親余天也贊助了10萬元，其餘則是分期付款。他表示，自從買了這台特斯拉後，擺脫了以往「月光族」的花錢習慣，荷包若有餘裕也會提前繳款，為他的人生帶來巨大的正向變化。

媽媽李亞萍曾向余祥銓開口，想親自駕駛這台特斯拉新車，不料卻遭到他的斷然拒絕。原來過去李亞萍曾有逆向駕駛上橋，與其他駕駛對罵的誇張紀錄，被余祥銓視為「三寶之首」，他膽戰心驚的說：「我們好好載妳，妳就放心，要去哪裡洗頭髮、做指甲什麼我都帶妳去，可是要開我的車先不要。」直呼寧可當她的專屬司機就好。

不料，一談起愛車眼神發亮的余祥銓卻在錄影最終發生意想不到的意外。路邊停車時，余祥銓一個不慎，保險桿居然擦撞路旁花圃，亮眼紅色新車露出一條條白色底漆刮痕，達成一天內媒體新車首曝與第一次擦撞的紀錄，鏡頭前看起來無所謂的他，女友柔柔卻苦笑表示其實內心早已淌血崩潰。

本集《地球黃金線 網路版》「讓我搭便車」單元將在8月13日中午12點30分於「黃金試車組」YouTube頻道、晚間9點於「地球黃金線」YouTube頻道、Facebook播出。