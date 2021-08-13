台南上周連日豪雨，9日雨勢暫歇，袁姓男子載運廢塑膠混合物想去大內區頭社里偏遠地區偷倒，不料前輪陷入農田泥濘動彈不得，頭社派出所巡邏員警發現上前協助，卻發現車旁掉落廢棄塑膠料，袁男對詢問支吾其詞，員警隨即通知環保局人員會同稽查、偵訊後，將犯嫌移送台南地檢署進一步偵辦。
據了解，袁男中午12點多即駛進該條產業道路，員警下午5點多巡邏經過，只見曳引車司機已找來怪手要協助脫困，上前關心時才發現車旁掉落不明塑料廢棄物，該產業道路為死巷，住家單純，司機謊稱走錯路，神情十分可疑。
環保局稽查人員表示，嫌犯見到環、警上前稽查，神情極為慌張，聲稱尿急想暫借產業道路上廁所，但其曳引車上載了滿滿的廢塑膠混合物，估計至少有20公噸，也無法清楚交待廢棄物來源，連車子要前去的目的地也支吾其詞，整體而言實在是太可疑，後續全案移送台南地檢署調查釐清。
環保局指出，隨車未持有事業廢棄物產生源及處理地點之證明文件，最高可處罰30萬元罰鍰外，偷倒廢棄物涉及行政刑罰，除依違反廢棄物清理法規定對涉案的行為人進行告發，多次犯案、惡性不改的慣犯，恐也會增加刑度，最高面臨5年有期徒刑，並可裁罰1500萬元。
台南市輻員廣，不肖業者總以為可以在偏僻地點棄置廢棄物，環保局表示，環、檢、警早就建立起打繫犯罪網絡，人力查緝外也會搭配科學儀器監控。此外，熱心的民眾在發現蛛絲馬跡也會主動檢舉，偷倒最後還是被發現。
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