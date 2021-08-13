桃園13日上午驚傳1名13歲國中生墜樓，校方即時發現後緊急聯繫救護人員到場搶救並送醫，目前學生證在院中治療，據了解，該名國中生疑似與家長有所摩擦，但確切墜樓原因仍待後續釐清。

桃園13日上午10點左右驚傳1名13歲國中生墜樓，據了解，該名學生為校內的特教生，有情緒障礙，同時也是校內體育班田徑隊的學生，13日上午到校進行訓練，學生訓練中途向教練表示要上廁所卻遲遲未歸，經校方搜索，發現學生竟墜樓而下。

據悉，學生墜樓前，教練和媽媽通過電話討論訓練事項，後續媽媽向該學生電話聯絡後，該學生疑似因細故與家人發生摩擦，校方表示，該案件已做校安通報教育局，並強調，學生墜樓原因仍待進一步了解。

此外，據了解，學生墜樓後尚有意識，救護人員到場後立即給予頸圈、長背板及清洗傷口等急救處置，並緊急送醫，目前該學生仍在院中治療。

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