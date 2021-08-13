一年一度的七夕情人節即將到來，許多人會挑選香水作為情人節禮物，就算無法一起出遊也能增添節日的儀式感。NARCISO、迪奧香氛世家、GUCCI、VERSACE、Maison Francis Kurkdjian、KLOWER PANDOR推出精緻香水，囊括不同類型的香氣，從中選出適合另一半的味道，讓今年的七夕更加浪漫。

▍1.VERSACE凡賽斯狄倫淡藍女性淡香水

VERSACE凡賽斯狄倫淡藍女性淡香水，代表凡賽斯女性性感的夏日頌歌。夏日的凡賽斯海灘，如此清涼、淡藍，夢境般的浪花在夢幻陽光下閃耀，熱情洋溢著凡賽斯女性的性感氣息，挑逗著嗅覺感官，挑起淡藍海洋香氣盛宴。

前調：Primofiore檸檬、義大利柑橘精油、粉紅色胡椒

中調：黑醋栗、茉莉花瓣、小蒼蘭、紅心石榴

後調：雪松、麝香、清新木質調

VERSACE凡賽斯狄倫淡藍女性淡香水。（圖／品牌提供）

▍2.迪奧香氛世家系列澄金梵尼蘭香氛

今年8月，迪奧香氛世家迎來2021年第二款全新香氛逸品「澄金梵尼蘭香氛」，迪奧首席調香師 François Demachy以傳統工法，為世人揭開「梵尼蘭」神秘又高貴的真實氣韻，如實呈現它那充滿力量又略帶煙燻的迷人氣息。並以煙燻梵尼蘭、清新柑橘，打造出前所未有的「美食香氣」，顛覆刻板糖甜，而是以最原始、有機的香草氣息，引領你墜入這高雅醉人的香氛之境。

前調：清新柑橘香氣

中調：可可香氣

後調：蘭姆酒、廣藿香

迪奧香氛世家系列澄金梵尼蘭香氛。（圖／品牌提供）

▍3.GUCCI幻夢梔子花女性淡香精

Gucci幻夢梔子花於今年8月重新演繹並結合 #FloraFantasy夢遊仙境主題，由擁有白金銷量唱片歌手、詞曲創作者的全方位藝術家Miley Cyrus引領出全新形象。此香氛主體是一種令人愉悅的梔子花香，華麗的白色梔子花香調與茉莉花精粹完美融合，令人愉悅的梨花香調帶出時髦香氣和喜悅，而淡淡的紅糖香調為其溢出的香氣增添了微妙的甜味。

前調：紅莓、 梨子

中調：素馨花、 梔子花

後調：黑糖、 廣藿香

GUCCI幻夢梔子花女性淡香精。（圖／品牌提供）

▍4.NARCISO沐橙琥珀香水

全新 NARCISO 沐橙琥珀香水，承襲了晨光琥珀淡香精的明亮性感氣息，以被陽光輕吻的女性古銅色肌膚為靈感，氣味主體充滿光采活力的橙花香氣，展現了比淡香精更熱情的多變樣貌，營造如陽光般令人著迷卻不會過於甜膩的感官體驗。

前調：橙花油、雞蛋花

中調：麝香、橙花

後調：喀什米爾麝香、琥珀、雪松

NARCISO沐橙琥珀香水。（圖／品牌提供）

▍5.Maison Francis Kurkdjian MFK 754紐約之曦

754紐約之曦最適合穿香與另一伴一起做早餐的早晨。優雅宜人的小蒼蘭與鈴蘭花香，用乾淨清爽的氣息，開啟美好的一天。浪漫迷人的氛圍，加上香氣的點綴，絕對是一次難忘的七夕情人節。

前調：柑橘

中調：鈴蘭、小蒼蘭、香豌豆

後調：白檀香

Maison Francis Kurkdjian MFK 754紐約之曦。（圖／品牌提供）

▍6.KLOWER PANDOR奇珍異獸香水系列

「奇珍異獸香水系列」，是KLOWER PANDOR為了讓每個人勇敢展現自我而訂製的嶄新香氛，期許每個人能擁有不一樣的個性與特色，藉由四款風格迥異的奇珍異獸記憶香水：寂靜之水記憶香水、迷霧森林記憶香水、粲花精靈記憶香水、心動時刻記憶香水，依照不一樣的心情，擁有不同的搭配，綻放低調且渾然天成的自我風格，每天都能創造獨一無二的誘惑專屬魅力。

【寂靜之水記憶香水】

前調：檸檬、苦橙葉、薄荷

中調：黑醋栗、含羞草、茉莉

後調：麝香

【迷霧森林記憶香水】

前調：苦橙、黑胡椒

中調：芫荽、青橙

後調：橡苔、零陵香豆

【粲花精靈記憶香水】

前調：牡丹、荔枝

中調：木蘭花、橙花

後調：鳶尾花、紫羅蘭

【心動時刻記憶香水】

前調：英國梨、蜜瓜

中調：玫瑰、⼩蒼蘭

後調：廣藿香、龍涎香