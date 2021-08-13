名媛夏黃廉盈因五官激似女星大S，因此擁「名媛圈大S」、「貴婦版大S」的稱號，嫁給美商Supperclub創始人夏天倫後育有2女，然而5月底她宣布離婚，仍然時常更新社群平台，曬出美照和粉絲互動，每每都令人驚艷，日前她身穿中空套裝，再次掀起熱議。

夏黃廉盈5月突然宣布12年婚姻結束，「我發現彼此人生目標不再相同，也花了很長時間來回對話，釐清頭緒」，她透露和老公因為參加派對認識，儘管背景和價值觀都不盡相同，還是攜手走過無數日子，「此後我倆不再是親密愛人，不再為彼此人生肩負甜蜜的責任」。

如今3個月過去了，夏黃廉盈也揮別婚變陰霾，日前在IG上發布一系列美照，並開玩笑表示：「我今天是顆檸檬」，只見她身穿黃色一字領短版上衣，加上同色系短褲，露出纖細水蛇腰和一雙大長腿，腹部還有兩條馬甲線，加上上衣胸前的鏤空小洞，還能看到若隱若現的深溝，讓粉絲看了血脈賁張。

不少網友都忍不住留言直呼，「身材真的很誇張的美耶！」、「那這顆檸檬不及格，太甜了」、「真的女神」、「真的太美」、「臉好小」、「超美的檸檬」、「檸檬女神，檸檬代言人」、「這是我見過最美的檸檬了！」、「太不科學的香水檸檬」、「甜甜的檸檬」。