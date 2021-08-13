阿富汗高層國安消息人士今天對法新社表示，武裝組織塔利班已經拿下阿富汗南部省分海曼德（Helmand）省會拉什卡加（Lashkar Gah）。

路透社報導，經過2週激戰，塔利班（Taliban）拿下拉什卡加。阿富汗政府官員與高階軍官與塔利班達成協議後，昨天半夜乘坐直升機，逃離政府在這個城市的最後據點。

官員向路透社表示，約有200名阿富汗國防軍和安全部隊（ANDSF）留守在政府駐地，在（部落）長老的協調下向塔利班投降。