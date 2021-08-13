塔利班拿下阿富汗南部省會 政府官員連夜撤逃 16:082021/08/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武裝組織塔利班已經拿下阿富汗南部省分海曼德（Helmand）省會拉什卡加（Lashkar Gah）。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿富汗高層國安消息人士今天對法新社表示，武裝組織塔利班已經拿下阿富汗南部省分海曼德（Helmand）省會拉什卡加（Lashkar Gah）。 路透社報導，經過2週激戰，塔利班（Taliban）拿下拉什卡加。阿富汗政府官員與高階軍官與塔利班達成協議後，昨天半夜乘坐直升機，逃離政府在這個城市的最後據點。 官員向路透社表示，約有200名阿富汗國防軍和安全部隊（ANDSF）留守在政府駐地，在（部落）長老的協調下向塔利班投降。 塔利班勢如破竹再攻下2城 阿富汗數萬人出逃 阿富汗叛軍攻占第10座省會 距首都喀布爾僅150公里 #塔利班 #阿富汗 #卡加 #拿下 #省會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塔利班橫掃 喀布爾恐90天內陷落 04:102021/08/12 話題觀察 阿富汗人逃離家園 歐洲憂重演2015難民危機 23:502021/08/12 國際 阿富汗政府求援 美籲自立自強 04:102021/08/11 國際大事 雲南婦人染Delta病毒 順利生下三胞胎無染疫 20:282021/08/12 兩岸 塔利班4天連攻6省會 五角大廈：阿富汗要自己保衛人民 14:132021/08/10 國際 疫苗供不應求 莫德納將在加拿大設廠 16:162021/08/11 國際 拚抗疫 江蘇7常委坐鎮揚州 廣州問責拔官 04:102021/08/13 焦點新聞 塔利班逼近喀布爾 美大使館籲公民立即離開阿富汗 03:382021/08/13 國際 阿富汗大難臨頭 美參院共和黨領袖歸咎拜登政策 10:462021/08/13 國際 促參民間提案人 增訂優惠條款 04:102021/08/11 金融．稅務 阿富汗情勢危急 美急派3000兵力協助撤離使館人員 英將調派軍人協助撤僑 06:042021/08/13 國際 國際熱門新聞 哈佛認證每月只要射精這個次數 罹患前列腺癌風險下降3分之1 - 國際 阿富汗大難臨頭 美參院共和黨領袖歸咎拜登政策 - 國際 - 中央社 巴士遇襲中方9死 巴基斯坦：印阿情報單位涉案 - 政治圈 - 中央社 日本單日確診首度破2萬 醫師協會呼籲快這麼做 - 國際 BNT要來了？德國原廠：手續完成就交貨 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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