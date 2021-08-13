菲律賓政府13日表示，由於Delta變種病毒傳染性超強，決定對包括來自印度等10國旅客不可進入自己領土的抗疫禁令，將從16日先延至8月底才考慮鬆綁。

菲國正努力抑制當地4個月以來，最嚴重的新冠疫情，因12日每日新確診者已連續兩天都在1.2萬人高位，導致一些地區的醫院能量快用罄。

這項旅行禁令早於4月27日就開始實施，期間經過多次延長，以及擴大實施範圍到現今10個國家，包括印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、阿拉伯聯合大公國、阿曼、泰國、馬來西亞與印尼。

菲律賓1.1億人口中，約有11%已完全接種，但仍有數以百萬計的民眾，身處於極易感染到新冠病毒的險境中。目前，當地已有近3萬名疫歿。

隨著新冠病例遽增，首都地區有愈來愈多醫院反應，重症病床、隔離床與病房已接近滿載而不堪負荷。在缺乏病床與醫療呼吸機之下，許多需要救治患者都被拒於醫院大門之外。