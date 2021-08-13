《證交所》洋基工程申請上市 15:592021/08/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洋基工程(6691)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第12家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 洋基工程實收資本額6.03億元，主要產品為高科技廠房機電及無塵室統包工程服務，2020年稅後淨利6.05億元，每股稅後盈餘11.37元。 工總籲親美睦中 兩岸智庫交流 《國際金融》業績＋併購 歐股連9日創新高 #洋基工程 #申請股票上市 #證交所 #申請上市 #台灣證券交易所送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》Q2雙率雙降 美時重摔 13:092021/08/13 財經 《國際產業》業績強勁＋展望樂觀 Palantir大漲11.36％ 15:082021/08/13 財經 賺贏陽明！台驊Q2每股賺13.32元登運輸股獲利王 17:022021/08/13 財經 中國工程院院士徐建國：新冠病毒是自然源性 不可能人工製造 12:432021/08/13 兩岸 陸港觀盤－政策監管重擊 A股資金大風吹 04:102021/08/13 全球財經 《生醫股》信心喊話 中裕張念原：未來2~3年大好 15:592021/08/13 財經 北市捷運局推工程叢書精進版 柯文哲：知識做總整理才能不斷傳承 12:172021/08/13 生活 當沖新制引發恐慌... 證交所嘆：市場多慮了 04:102021/08/13 財經要聞 疫情害找不到工作 新鮮人別擔心 先領3.2萬 11:352021/08/13 生活 衝教育市場 華碩Chromebook Detachable CZ1免萬帶回家 11:312021/08/13 科技 勞工1萬元補貼多2類人 今開放申請 懶人包一次看 09:392021/08/13 生活 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運三雄死貓跳？大戶成本價曝 散戶殺進小心大白鯊 - 財經 台股無差別式下跌摜破萬七 7天摔600點兇手找到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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