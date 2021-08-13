洋基工程(6691)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第12家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

洋基工程實收資本額6.03億元，主要產品為高科技廠房機電及無塵室統包工程服務，2020年稅後淨利6.05億元，每股稅後盈餘11.37元。

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