TPK-KY(3673)今天召開線上法說會，公司指出，第2季為傳統淡季，五窮六絕為常態，以過去經驗來看，第3季出貨量可望提升，營收可望較第2季季增10～15％，產品組合會有些變化，營業利益率預期跟第2季持平，約0.5～1％。

針對下半年狀況，總經理兼執行長謝立群認為，第2季筆電、平板等需求到目前還是非常強勁，可望由上半年持續延伸至下半年。至於上下半年營收比重，下半年還是優於上半年，但今年強度沒有過去強勁，以往上下半年營收比重4：6，今年約接近5：5。不過，從第2季開始小尺寸舊機型出貨逐步減少，大尺寸產品比重提升，產品組合有變化，這也會延續到下半年，毛利率表現會優於營收。

TPK今年資本支出18億元，下半年資本支出主要用於改線及LCM產能擴充。TPK今年將LCM產能擴增四倍，第2季末產能已經建置完畢，LCM客戶從中尺寸產品開始量產，但原本預計第3季稼動率可以滿載，由於客戶長短料問題在產線進行調配，使得LCM受到影響，稼動率目前超過5成，今年第4季到年底會穩定達到滿載。

奈米銀布局從超大尺寸開始，現階段營收占比小於整體的5％，中小尺寸在開發產品當中，實際量產時間還沒有時間表，估計今年會有一款案子量產，明年還有新案加入。