CMOS影像感測器封測廠同欣電(6271)今日召開線上法說，總經理呂紹萍表示，雖有客戶需求受疫情影響干擾，但受惠陶瓷基板需求續強、手機CIS封測需求回升，預期2021年第三季營收可望季增個位數百分比，並對毛利率持穩或超越目標區間維持審慎樂觀。

呂紹萍指出，第二季營收成長略優於預期，其中陶瓷基板需求非常強勁。影像產品的手機需求疲弱，但在車用強勁互補下維持成長。混合模組雖因客戶生產基地位於馬來西亞而略受疫情影響，但整體需求仍相當強勁。RF模組在缺料狀況改善下亦見回升。

同欣電7月自結合併營收再創12.43億元新高，若8、9月動能延續，則第三季營收可望季增達雙位數。不過，呂紹萍指出，近期疫情升溫，導致陶瓷基板及混合模組各有1客戶產線因而停擺，故公司維持穩健腳步評估展望，預期第三季營收可望季增個位數。

此外，同欣電第二季毛利率衝上31.72％，超越25～30％的預期目標區間。呂紹萍表示，營收規模增加、新產品或進入障礙較高產品貢獻提升，以及重啟的陶瓷基板設備折舊較低，均帶動毛利率提升幅度。7月看來狀況仍相當健康，對持穩甚至超越目標區間維持審慎樂觀。

對於第三季四大產品線成長動能，呂紹萍指出仍以陶瓷基板最強，其次依序為影像產品及混合模組。RF模組受缺料及雷射客戶遭整併後的系統轉換問題，首季出現明顯衰退，但第二季已見復甦，下半年需求看來亦相當健康。

呂紹萍表示，陶瓷基板需求恢復較強的應用，依序為汽車頭燈、植物照明、一般照明，而車用相關的影像感測器、壓力感測器、LED照明等3面向需求，下半年看來均相當強勁。而手機CIS第三季需求已見復甦，第四季目前還在觀察，理論上因屬於旺季而會較好。

而混合模組的超音波感測頭，今年首季訂單需求自去年第四季高峰降回常態水準。呂紹萍指出，客戶目前根據市場反應調整晶圓製程，目前已經定案，並陸續推出動物、獸醫等新應用，預期下半年需求動能將逐步恢復。