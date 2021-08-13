中裕(4147)下午舉行股東會，董事長張念原說，過去1年半來，Trogarzo受疫情影響出貨未如預期，公司股價也受到波及，不過這只是暫時的現象，了解股東的心理，自已也不希望股價跌，但是新藥、新產品發展的時候，會有一段安靜期，公司追求的永續經營，未來2~3年公司表現可望大好，從長期基本面來看，現在是進場好的時機。

中裕愛滋病新藥Trogarzo在2020年受疫情影響，客戶進行存貨調整，調整步伐一直持續到今年上半年，張念原指出，今年Q2比Q1已經成長10%，預期下半年可望開始回升。Trogarzo無鍚廠產能預估將維持到明年夏天，過後將由韓國三星生物製劑(SBL)代工生產，屆時毛利率可望由40%增至70%，對營運將大有幫助。

中裕目前帳上還有10億元，張念原表示，未來還不需要增資，在TMB-355愛滋靜脈推注30秒打完，預期幾周內將會解盲，下個月送件申請藥證，另外肌肉注射臨床試驗，第三期FDA審查完畢，臨床中心已經選好，第3期準備開始，下周正式開始啟動三期，預期9~12個月完成。

張念原表示，第二代愛滋病長效藥物TMB-365與TMB-380對中裕下一步很關鍵，這兩項產品市場更大，多了10倍，在產品線一直有進展的時候，Togarzo真的占比很小，我們投資建廠除了支持自已的藥品研發外，也可做CDMO的業務，預期未來的2~3年會大好。