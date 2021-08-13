台北股市今天收盤跌237.83點，為16982.11點，跌破萬七，外資及陸資賣超236.81億元，日盛上選基金研究團隊表示，台股自5月中旬至6月底已出現逾2400點漲幅，預期第三季指數區間震盪機率較高，建議投資人不需隨指數漲跌起舞。8月底以後隨著半年報出爐，籌碼浮額逐漸沉澱，指數有機會隨企業獲利成長逐步墊高。

日盛上選基金研究團隊指出，指數震盪中卻不乏正面消息，最明顯的轉折在於電子股人氣有回籠跡象，加上第四季旺季期待，在傳產股震盪之際，可望支撐台股多頭氣氛。看好未受疫情影響的出口產業，包括半導體、5G概念股、伺服器等電子股及鋼鐵、紡織等傳產股。

根據供應鏈訪查及機構研調，受惠終端需求維持高檔，半導體產能尚無法完全滿足需求，預期整體供不應求趨勢仍將延續至2022年；目前成熟製程8吋及12吋廠持續漲價，3Q21仍有中個位數至雙位數的價格調漲，封測產能仍無法滿足需求，功率元件在東南亞疫情嚴峻影響供應下價格亦持續上漲，IC代工、封測及ABF漲價趨勢未變。