大陸科技網路監管陰霾持續，A股13日下滑。上證指數收跌8點，連跌兩日。兩市成交合計人民幣（下同）1.3兆元。
總結本周，滬指累計升1.68％，連升兩周，累計升3.5％。
香港信報報導，上證指數開盤偏弱，早段一度回升，最多升15點或0.44％，高見3540點，隨後賣壓再現，低見3500點，跌23點或0.68％，全日收報3516點，跌8點或0.24％，成交5329.08億元。
深指早盤升92點或0.62％，高見14994點後乏力再上，低見14717點，跌184點或1.24％，全日收市報14799點，跌102點或0.69％，成交7642.83億元。
滬深300指數報4945點，跌27點或0.55％；創業板指數報3345點，跌41點或1.22％。
大摩看淡記憶體產業，拖累電子器件股挫逾2％；電子訊息、汽車製造股跌逾1％。其他類股個別發展，房地產、有色金屬、電力股偏弱；化工、煤炭、水泥股走穩。
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