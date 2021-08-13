適逢鬼月，總少不了玄奇神秘的靈異傳聞，已故殯葬業者郭東修的兒子「小冬瓜」在電視節目《震震有詞》上分享，因家中事業的關係，自小就「開眼界」，曾經被法醫惡整，又或是被屍水噴過臉等。

小冬瓜分享，小時候經常替父親跑腿去相館洗出案件的現場照片，又因以往驗屍程序較現今來的簡略，他自國中起就穿梭在殯儀館，陪著法醫驗屍，累積下來遇過不少恐怖的經歷。

小冬瓜說，有一次遇上資深的法醫在解剖時，突然拿著大體組織仔細檢視，當著他的面先以手指觸碰組織，隨後竟把手放進嘴裡「品嚐」，當時簡直快把他嚇壞，後來才知道全是法醫在捉弄，真相是用食指碰組織，但放入嘴中的是中指。

小冬瓜提及，若是遇上在野外過世的大體，只要被發現的時間超過3天，就經常會發生被移到解剖台時外觀看似正常，卻在替遺體翻面之後，有成千上萬的蛆不停地自大體鑽出竄動的驚悚畫面，又或是，人死後體內會產生大量的氣體，倘若太「菜」沒選好站立的位置，就有可能被「屍水」噴到臉。

提到最恐怖的經歷，小冬瓜指出，選擇上吊輕生的往生者因氣管遭阻，所以氣體都存在體內，無法被排出，因此在替遺體翻面時，若氣管暢通了，遺體就可能會發出「嗝～」的聲響，但幼時不懂事，一度誤會是屍體在說話，實在被嚇得不輕。

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