女星謝金燕當年以跳針舞曲〈姐姐〉，因此有了「姐姐」的稱號，而寵粉的她也把粉絲叫「姐寶」；不久前謝金燕慶祝出道32周年時，有看到粉絲許願「教我剪短短瀏海」，雖然過了一段時間但她都記在心裡，今（13）日上傳鼓起勇氣剪眉上瀏海的影片，成果讓她自嘲像阿呆，網友卻一面倒讚爆「怎麼剪都美」。

46歲的謝金燕一直以來給人性感豔麗的形象，但個性完全不像外表高冷，還出了名寵粉絲，今天她在臉書分享自己快刀剪眉上瀏海的影片和照片，也是為了完成「姐寶」許的願望；另外謝金燕還忍不住開玩笑，這種瀏海可以撐很久，但她的髮型師應該看的膽戰心驚。

謝金燕的粉絲許願，希望她能教怎麼剪短短的瀏海。(圖/ 摘自謝金燕臉書)

謝金燕為圓粉絲心願，親自快刀剪成眉上瀏海，還自嘲像阿呆。(圖/ 摘自謝金燕臉書)

短短一分鐘的影片中，謝金燕把留長的瀏海往前梳好，接著直接拿起剪刀用她來不及讓自己後悔的速度，把瀏海剪到眉毛上方的長度，她自己看完成果，尷尬地說「說時尚…還真時尚，說阿呆…也還真呆」；她表示是在確定演唱會延期到明年，才鼓起勇氣剪眉上瀏海，也是為了完成姐寶許的願望。

謝金燕寵粉行動感動不少人，許多網友一面倒大讚姐姐自嘲的阿呆新造型，「怎麼那麼可愛」、「好美的髮型」、「女神一樣美」、「姐姐，怎麼剪都美美」、「超！好！看！這種瀏海不是誰都可以撐的，時尚的完成在於臉」、「很自然很好看」。