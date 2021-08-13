外界近期批評民進黨防疫政策3＋11機組員管理政策是疫情的大破口，直指衛福部長陳時中、立委范雲和桃園市長鄭文燦要為此負責。桃園市長鄭文燦13日於疫情說明記者會回應，「我沒有參加決策，但我相信中央有一定的考量才會如此決定」。

鄭文燦表示，桃園站在國門的第一線，雖然國境防疫、機組員檢疫方案是由中央制定，但只要涉及地方政府的範圍，市府都全力給予協助。至於機組員檢疫方案的調整，鄭直呼，「我沒有參加決策，從3＋11、7＋7、 5＋9，地方政府都沒有參與過」。

鄭說，關於機組員檢疫方案調整的變化，指揮中心都會進行說明，他也相信中央有一定的考量才會如此決定，畢竟疫情隨時間會有所不同，作法也會調整，但不變的是台灣要一起努力，delta病毒不是在很遠的地方，它其實就在門口，面對delta病毒我們沒有樂觀的本錢，所以在國境防疫上要做好，機場由交通部負責、防疫旅館由市府負責、集中檢疫所由衛福部負責，這3層防護網一定要守好。

談及最近的心情，鄭文燦感嘆，防疫要同心、冷靜才能面對問題，桃園是各縣市精準疫調中最有經驗的，也是面對群聚事件處理最迅速的，台灣這麼小，自己曾在萬華群聚感染時說過「感同身受」，畢竟桃園也面對過不少次群聚感染，口水戰沒辦法取代扎實的防疫，也不想陷入任何的政治口水戰。