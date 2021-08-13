慕森加柏門將 揚·索莫 Yann Sommer 在歐國盃表現出色（圖片來源︰達志影像）

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已連贏九季德甲冠軍的拜仁慕尼黑，周五將在德甲2021/2022球季揭幕戰，作客對慕森加柏。拜仁希望十連霸，自然希望能能擊敗慕森加柏。不過主隊近年對拜仁成績不弱，拜仁要大勝而回將有一定難度。

德甲衛冕冠軍踢聯賽揭幕戰，勝出率很高，歷來19戰15場由衛冕冠軍勝出，其中拜仁成績是11勝2和。不過要留意是慕森加柏近年對拜仁成績不錯，近6次主場對拜仁4勝2負，近6次對賽則是3勝3負，包括7月29日友賽2:0擊敗對方，可見雙方實力差距沒想像般大。所以與其選擇賠率高的讓分，簡單的客勝可能是更好的選擇。

另外兩場選擇，上季德甲第四的沃夫斯堡主場對新升班的波鴻，被外界認為是今季「黑馬」的斯圖加特主場對另一隊升班球隊菲爾特，沃夫斯堡和斯圖加特實力都比對手優勝，應該可順利取得主勝。

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