【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@慕森加柏][08/14(六)02:30][編號639]
【足球-德甲】[波鴻@沃夫斯堡][08/14(六)21:30][編號645]
【足球-德甲】[菲爾特@斯圖加特][08/14(六)21:30][編號643]
已連贏九季德甲冠軍的拜仁慕尼黑，周五將在德甲2021/2022球季揭幕戰，作客對慕森加柏。拜仁希望十連霸，自然希望能能擊敗慕森加柏。不過主隊近年對拜仁成績不弱，拜仁要大勝而回將有一定難度。
德甲衛冕冠軍踢聯賽揭幕戰，勝出率很高，歷來19戰15場由衛冕冠軍勝出，其中拜仁成績是11勝2和。不過要留意是慕森加柏近年對拜仁成績不錯，近6次主場對拜仁4勝2負，近6次對賽則是3勝3負，包括7月29日友賽2:0擊敗對方，可見雙方實力差距沒想像般大。所以與其選擇賠率高的讓分，簡單的客勝可能是更好的選擇。
另外兩場選擇，上季德甲第四的沃夫斯堡主場對新升班的波鴻，被外界認為是今季「黑馬」的斯圖加特主場對另一隊升班球隊菲爾特，沃夫斯堡和斯圖加特實力都比對手優勝，應該可順利取得主勝。
推薦︰
<足球>639 拜仁慕尼黑@慕森加柏 不讓分/拜仁慕尼黑
<足球>645 波鴻@沃夫斯堡 不讓分/沃夫斯堡
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