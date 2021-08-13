台灣與帛琉旅遊泡泡2.0首發團將在明日出發，帛琉觀光局表示，明日有132名團客，其中大多有疫苗接種需求，根據目前預估，給台灣旅客接種的疫苗可以排到9月底，市場未來如果仍有需求，帛琉政府也有意願再向美國購買。

明日出發前往帛琉的航班中，158個座位滿載，除了132名台灣團客，還有15名帛琉籍人士，以及其他中華航空的機組員、維修人員等。

帛琉特有的金色水母湖，是遊客到帛琉的熱門浮潛景點。（雄獅旅遊提供／陳祐誠傳真）

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均說，明天的旅客大多有疫苗需求，詳細數字、打何種品牌，暫時無法透露。

他指出，許多人關心去帛琉會不會打不到疫苗，根據目前華航每周營運2班、每班150人計算，每月估計前往帛琉約1200人，疫苗可以排到9月底。

至於2000劑疫苗打完，會不會有新的疫苗進來，雷均表示，帛琉政府了解台灣旅客的需求，會視實際需求向美國採購，「這個意願是有的」，但不知道會有數量、什麼品牌以及何時到達。

由於首發團較為臨時，旅行社與官方的作業時間只有48小時，稍早才完成旅客名單及疫苗統計，雷均指出，希望之後的班機可以做到旅客提前預定，有足夠時間把需求報回帛琉衛福部確認。而現行疫苗需求統計的作業效率不佳，未來會改成每周收件。